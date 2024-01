Brentford: Reguilón zum Medizincheck

Die Ausleihe von Sergio Reguilón nimmt konkrete Züge an. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ wird der 27-jährige Spanier heute seinen Medizincheck beim FC Brentford absolvieren. Im Vorfeld gab es eine endgültige Einigung zwischen den Bees und Reguilóns aktuellem Arbeitgeber Tottenham Hotspur.

Bis gestern Abend hakte der Wechsel noch an der Zustimmung des Linksverteidigers. Inzwischen hat der gebürtige Madrilene aber seinen Daumen gehoben. Vorbehaltlich eines positiv verlaufenden Medizinchecks wird Reguilón also in der Rückrunde für Brentford auflaufen.