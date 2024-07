Kiel: Sahin-Transfer geplatzt

Semih Sahin wird nicht zu Holstein Kiel wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Transfer des Mittelfeldspielers von der SV Elversberg zum Bundesliga-Aufsteiger geplatzt. Stattdessen sei nun möglich, dass Sahin bei den Saarländern verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige war in den vergangenen Wochen intensiv mit Kiel in Verbindung gebracht worden. Warum der Transfer nun gescheitert ist, bleibt in dem Bericht offen. An Elversberg ist er noch bis 2025 gebunden.