Benzema löst Vertrag auf

Für Karim Benzema schließt sich ein weiteres Kapitel seiner aufregenden Karriere. Al Hilal teilt offiziell mit, dass der Vertrag mit dem 38-jährigen Torjäger in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Ursprünglich war der Kontrakt noch bis 2027 gültig.

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📄 "الهلال" و"بنزيما" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي 🔹 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2026

2023 war der 97-fache Ex-Nationalspieler von Real Madrid zu Al Ittihad gewechselt. Nach dreieinhalb Jahren zog er weiter zu Al Hilal. In der Saudi Pro League erzielte Benzema insgesamt 48 Tore in 76 Spielen. Wohin es nun geht, ist noch offen. Interesse besteht dem Vernehmen nach in Saudi-Arabien und in der MLS.