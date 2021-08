Werder verleiht Mina

Der SV Werder Bremen verleiht Johan Mina nach Portugal. Bei Erstligist Estoril Praia soll der Mittelfeld-Regisseur dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

„Für Johan ist es wichtig in einen Spielrhythmus zu kommen und regelmäßig auf gutem Niveau gefordert zu sein. Da er für die Regionalliga keine Spielerlaubnis erhalten hat, ist die Möglichkeit der Leihe nach Estoril für alle Beteiligten positiv“, sagt Clemens Fritz über den 19-Jährigen, der für die Grün-Weißen seit seiner Ankunft vor einem Jahr kein einziges Pflichtspiel bestritt.

Johan #Mina läuft in der Saison 2021/22 für @estorilpraiasad auf. Er wird vom SV #Werder für ein Jahr an den portugiesischen Erstligisten verliehen.



Alles Gute für deine Zeit in Portugal, Johan! 🇵🇹 https://t.co/mVRUZEC7bF