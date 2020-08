Fortuna holt Danso an Bord

Fortuna Düsseldorf reagiert auf den Abgang von Kaan Ayhan. Vom FC Augsburg wechselt Kevin Danso ins Rheinland. Für ein Jahr bindet sich der 21-jährige Österreicher an die Fortuna. Ob für den Anschluss eine Kaufoption besteht, verkünden die beiden Klubs nicht.

„Ganz wichtige Rolle in unserer Abwehrzentrale“

„Ich freue mich jetzt schon sehr auf die neue Saison. Aber erst einmal geht es für mich darum, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Mein Ziel ist es, mit der Fortuna eine erfolgreiche Saison zu spielen“, äußert sich Danso.

Sportvorstand Uwe Klein sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Kevin Danso und den FC Augsburg von unserem sportlichen Konzept überzeugen konnten. Wir haben Kevin aufgezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten er bei der Fortuna hat und uns sehr um ihn bemüht. Wir sind uns sicher, dass er eine ganz wichtige Rolle in unserer Abwehrzentrale spielen kann. Kevin bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht. Unser Dank gilt dem FCA und Stefan Reuter, denen wir in sehr guten Gesprächen einen gemeinsamen Weg aufzeigen konnten.“

In der vergangenen Saison spielte Danso auf Leihbasis für den FC Southampton. Weil er sich dort aber nicht für eine Weiterverpflichtung empfehlen konnte, ging es zunächst zurück zum FCA. Nun folgt also der nächste Versuch bei der Fortuna.