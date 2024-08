Atlético will teuren City-Flop

Atlético Madrid würde den Kader gerne noch mit Matheus Nunes verstärken. Laut ‚The Athletic‘ klopfen die Colchoneros bei Manchester City aktuell die Möglichkeiten einer Leihe des zentralen Mittelfeldspielers ab, der am heutigen Dienstag seinen 26. Geburtstag feiert. Die Skyblues sollen aber noch keine finale Entscheidung getroffen haben, ob der Rechtsfuß den Klub verlassen darf.

Im vergangenen Jahr hatte City am Deadline Day stolze 62 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers überwiesen, um Nunes loszueisen. Unter Pep Guardiola konnte der gebürtige Brasilianer mit portugiesischem Pass die in ihm gesteckten Erwartungen aber bislang nicht erfüllen. In der laufenden Premier League-Spielzeit kommt er nach zwei Partien auf eine magere Einsatzminute.