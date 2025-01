Nach La Liga: Auch RFEF erwägt Olmo-Einspruch

In der Causa der Registrierung von Dani Olmo (26) und Pau Víctor (23) ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Auf einer Sitzung des spanischen Fußballverbands (RFEF) bestätigte dessen Präsident Rafael Louzán, dass der RFEF erwägt, gegen die einstweilige Verfügung Einspruch einzulegen, die dem FC Barcelona vom Obersten Sportrat Spaniens (CSD) gewährt wurde: „Der juristische Dienst des RFEF selbst prüft die Angelegenheit. Es liegen noch drei Monate vor uns, der CSD wird einige Informationen vorlegen müssen, und danach werden wir die Gespräche fortsetzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor dem Supercup-Finale am Sonntag gegen Real Madrid (5:2) erteilte der CSD Barça vorsorglich für die kommenden drei Monate die Zulassung von Olmo und Víctor, nachdem La Liga den Katalanen aufgrund finanzieller Verfehlungen die Registrierung beider Spieler untersagt hatte, was sowohl der spanische Verband als auch mehrere Gerichte in der Folge noch einmal bestätigten. Auch La Liga hat bereits angekündigt, Rechtsmittel gegen die CSD-Entscheidung einzulegen. Als Reaktion darauf hat Barça-Präsident Joan Laporta auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz eine Verschwörung gegen seinen Klub angeprangert.