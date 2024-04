Bei Bayern-Abgang: Der Favorit bei Musiala

Der FC Bayern kommt in dieser Saison einfach nicht zur Ruhe. Ergebniskrisen, stetig wiederkehrende Trainerdiskussionen und sportlich schwache Leistungen geben sich in schöner Regelmäßigkeit die Klinke in die Hand. Grund für Kritik gibt es beim Rekordmeister genug. Einer, der aber stets von der Generalkritik befreit wird, ist Jamal Musiala. Der 21-Jährige ist unter Trainer Thomas Tuchel gesetzt und spielt auf konstant hohem Niveau. Zwölf Tore und sieben Vorlagen in bisher 34 Pflichtspielen in dieser Saison sind eine ordentliche Quote für den variablen Offensivspieler, dessen Entwicklung mit rasender Geschwindigkeit voranschreitet.

Dies ist natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Der gebürtige Stuttgarter dürfte bei so ziemlich jedem europäischen Spitzenklub auf der Liste stehen. Grund genug für Max Eberl, seinen Spieler öffentlichkeitswirksam für unverkäuflich zu erklären. Wie der ‚Independent‘ berichtet, ist das für einige Vereine kein Anlass, die Jagd nach Musiala aufzugeben. Da dieser bisher wenig Neigung zeigt, seinen bis 2026 datierten Vertrag zu verlängern, sehen dem Bericht zufolge einige Vereine ihre Chance, den Transfer „in diesem oder im nächsten Jahr“ zu realisieren. Manchester City wird in dem Zuge nicht nur das größte Interesse nachgesagt, sondern die Skyblues sollen ihren Kontrahenten im Werben um Musiala sogar einen Schritt voraus sein.

Möglicher De Bruyne-Nachfolger

Die Citizens möchten im Sommer vor allem ihre Offensivabteilung verstärken und suchen dafür einen weiteren Spieler, der neben Phil Foden mehrere Positionen in der Sturmreihe besetzen kann. Perspektivisch benötigt der nordenglische Klub zudem einen Nachfolger für Kevin De Bruyne, der im Sommer 33 Jahre alt wird. Musiala könnte der fehlende Baustein sein.

Der deutsche Nationalspieler besitzt auch die englische Staatsbürgerschaft und es ist bekannt, dass der 21-Jährige eine starke Verbindung zur Insel hat. Musiala ist im Westen Londons aufgewachsen, lief in der Jugend für Chelsea auf und findet die Liga aufgrund ihres immensen internationalen Bekanntheitsgrads sehr interessant. Grund genug, dass sich ManCity berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer macht?