Chelsea wildert beim VfL Wolfsburg

Der FC Chelsea hat ein Auge auf Kofi Jeremy Amoako vom VfL Wolfsburg geworfen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Blues den 19-Jährigen von einem Wechsel an die Stamford Bridge überzeugen und haben mit der Spielerseite bereits Kontakt aufgenommen. Der defensive Mittelfeldspieler ist in dieser Spielzeit an den VfL Osnabrück verliehen. Beim Drittligisten ist Amoako absoluter Stammspieler.

Der siebenmalige deutsche U19-Nationalspieler kam in 20 Ligaspielen zum Einsatz und bereitete einen Treffer vor. Der starke Zweikämpfer steht noch bis 2026 in Wolfsburg unter Vertrag und kam bei den Niedersachsen bereits zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Chelsea möchte den Yougster laut der Boulevardzeitung gerne im Sommer nach London lotsen und zunächst an den französischen Erstligisten RC Straßburg weiterverleihen. Neben den Blues hat auch Standard Lüttich ein Auge auf Amoako geworfen.