Nach MLS-Erfolg: West Ham klopft bei Pfannenstiel an

Lutz Pfannenstiel hat sich mit seiner herausragenden Arbeit bei MLS-Klub St. Louis City einen Namen in England gemacht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben Nottingham Forest sowie West Ham United großes Interesse am Kaderplaner. Von den Hammers ging eine entsprechende Anfrage über die Verfügbarkeit des ehemaligen Düsseldorf-Managers ging bei den Besitzern von St. Louis ein. Dem Gesuch wurde allerdings eine Absage erteilt. Beim derzeitigen Tabellenführer der Western Conference will man den Architekten des Erfolgs nicht ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pfannenstiel hatte 2020 bei St. Louis angeheuert und war federführend für den Aufbau des bis dato nicht existierenden Klubs. Die aktuelle MLS-Spielzeit ist für das Team um Ex-BVB-Profi Roman Bürki die allererste der Vereinsgeschichte. Aus den ersten elf Spielen holte man 20 Punkte. „Hier zu sein, fühlt sich auf alle Fälle richtig an. Ich kann hier etwas gestalten und dabei aus dem Vollen schöpfen. Es war schon eine reizvolle Aufgabe, einen Verein aus dem Nichts aufzubauen. So eine Chance gibt’s nur einmal im Leben“, sagte Pfannenstiel gegenüber der Passauer Neue Presse.

Lese-Tipp

Arsenal streckt die Fühler nach Simakan aus