Palace kauft Mateta

Crystal Palace nimmt Jean-Philippe Mateta permanent unter Vertrag. Statt die festgelegte Kaufoption zu ziehen, einigen sich die Eagles mit dem FSV Mainz 05 auf eine außervertragliche Ablösesumme in Höhe von kolportierten elf Millionen Euro. Wie der Klub aus dem Londoner Süden verkündet, unterzeichnet der der Stürmer bis 2026.

Mateta hatte sich Palace im vergangenen Januar angeschlossen, seine Leihe wäre zum Saisonende ausgelaufen. Seit seinem Wechsel hat der in der Bundesliga so treffsichere Stürmer mit Ladehemmungen zu kämpfen. In 16 Spielen kommt der Franzose lediglich auf vier Torbeteiligungen.