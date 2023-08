Frankfurt legt bei Nkounkou nach

Eintracht Frankfurt lässt bei Wunsch-Linksverteidiger Niels Nkounkou nicht locker. Die französische Tageszeitung ‚Le Progrès‘ berichtet von einem zweiten Angebot aus Frankfurt, das bei der AS St. Étienne eingegangen ist. Zahlen tauchen in dem Bericht nicht auf. Eine erste Offerte in Höhe von sechs Millionen Euro inklusive Boni hatte der Zweitligist noch abgelehnt.

Die Antwort auf den zweiten Vorstoß der Eintracht steht nach Lage der Dinge noch aus. Nkounkou selbst ist sich mit den Frankfurtern bereits einig und trat zuletzt vehement für einen Klubwechsel ein. Die ASSE hatte den 22-Jährigen im Januar zunächst vom FC Everton ausgeliehen und im Anschluss festverpflichtet. In 20 Ligue 2-Spielen erzielte er starke sechs Tore und gab acht Vorlagen.