Entwarnung bei Ouédraogo

Aufatmen bei Schalke 04 und dem DFB: Die Verletzung von Assan Ouédraogo aus dem gestrigen U17-WM-Spiel gegen Neuseeland (3:0) hat sich als nicht schwerwiegend herausgestellt. Das bestätigte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann der ‚Bild‘.

Das 17-jährige Supertalent war nach einem Foul kurz vor der Pause ausgewechselt worden, kann nun aber beim DFB-Team in Indonesien bleiben. Das abschließende Gruppenspiel steht am Samstag (10 Uhr) gegen Venezuela an. Deutschland ist nach zwei Siegen bereits für die K.O.-Phase qualifiziert.