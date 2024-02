Medien: Großer Trainer-Name bei Barça angeboten

Der freiwerdende Trainerposten beim FC Barcelona mischt die Branche kräftig auf. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wurde den Katalanen mit Antonio Conte eine italienische Trainerkoryphäe angeboten. Dabei ist es aber vorerst geblieben. Wie Sportdirektor Deco erklärt hat, wurden bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter noch keine konkreten Schritte unternommen. Im Sommer räumt Amtsinhaber Xavi seinen Posten nach gut zweieinhalb Jahren.

Conte, so sei zu hören, soll offen für Gespräche mit den Blaugrana sein. Ob der 54-Jährige in die engere Verlosung kommt, bleibt abzuwarten. Einerseits errang Conte, seit knapp einem Jahr ohne Job, bereits große Erfolge in England und vor allem in Italien, fiel jedoch auch immer wieder mit verbalen Attacken auf seine Vorgesetzten auf.