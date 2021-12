96: Wird Dabrowski zur Dauerlösung?

Christoph Dabrowski kann sich offenbar berechtigte Hoffnungen machen, dauerhaft bei Hannover 96 an der Seitenlinie zu stehen. „Wenn er Erfolg hat und die drei Spiele gut laufen, hätte er einen deutlichen Nachweis gebracht“, stellt Klubchef Martin Kind gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ in Aussicht. Der 77-Jährige ist sich bewusst, dass ein anderer Kandidat auch keine Erfolgsgarantie mitbringen würde: „Die Garantie, dass sie performen, haben wir ja auch nicht.“

Ursprünglich sollte Uwe Rösler ab dieser Woche das Ruder am Maschsee übernehmen. Unter Dabrowski gewannen aber die Roten das gestrige Topspiel gegen den Hamburger SV mit 1:0. Im Anschluss an die Partie kündigte Sportchef Marcus Mann in der Kabine an: „Wir werden den Weg mit Christoph Dabrowski bis zur Winterpause gemeinsam gehen.“