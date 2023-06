Köln steigt in Ezeh-Poker ein

Der 1. FC Köln ist an einer Verpflichtung von Linksverteidiger Brooklyn Ezeh interessiert. Nach ‚Sky‘-Informationen sind die Geißböcke in das Rennen um den begehrten 21-Jährigen eingestiegen. Für den bis 2024 an Wehen Wiesbaden gebundenen Abwehrmann wird eine kolportierte Ablöse in Höhe von rund einer Million Euro fällig. Der Spieler selbst ist sich dem Vernehmen nach seit ein paar Tagen mit Hannover 96 einig.

Für Wiesbaden könnte daher die Höhe der Ablöse ein Faktor werden, der den Hannover-Wechsel von Ezeh noch ins Wanken bringen kann. Neben den 96ern und Köln hat sich laut ‚Sky‘ auch der Hamburger SV in den Poker um Ezeh eingemischt. Die Hannoveraner sind aufgrund der mündlichen Einigung immer noch der Favorit auf die Verpflichtung. Köln kann jedoch im Gegensatz zu den Mitstreitern mit der Bundesliga locken. Ezeh kam in der Aufstiegssaison der Wiesbadener in 36 Einsätzen auf elf direkte Torbeteiligungen.

