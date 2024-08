Bericht: Darmstadt vor Stürmerverpflichtung

Der SV Darmstadt 98 holt nach dem verpatzten Zweitligastart offenbar noch eine neue Offensivkraft an Bord. Wie die ‚Centre Presse Aveyron‘ berichtet, stehen die Lilien kurz vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Killian Corredor vom französischen Zweitligisten Rodez AF. Dem Bericht zufolge ist sich der 23-Jährige mit dem Bundesliga-Absteiger so gut wie einig. Über die Verhandlungen zwischen den Klubs ist nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wettbewerbsübergreifend machte Corredor in der vergangenen Spielzeit mit 19 Treffern und acht Torvorlagen in 44 Spielen auf sich aufmerksam. Darmstadt steht nach den ersten beiden Spieltagen in der zweiten Liga bei zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:5 und benötigt dringend mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Vertraglich ist Corredor noch bis 2026 an Rodez gebunden.