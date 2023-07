Keitel sagt VfB ab – Plan B im Visier?

Der VfB Stuttgart muss auf der Suche nach einem neuen Sechser einen Namen von der Kandidatenliste streichen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat Yannik Keitel (23) vom SC Freiburg den Schwaben eine Absage erteilt.

Der Grund sei finanzieller Natur: Die Stuttgarter sind zum aktuellen Zeitpunkt des Transferfensters nicht in der Lage, die geforderten fünf Millionen Euro Ablöse zu zahlen, benötigen erst Einnahmen durch Verkäufe. Keitel, der grundsätzlich gern zum VfB gekommen wäre, orientiert sich nun wohl um.

Tanaka statt Keitel?

Interesse am deutschen U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch dem 1. FC Köln nachgesagt. In Freiburg sammelte Keitel, vertraglich nur noch bis 2024 gebunden, in der vergangenen Saison nur 672 Ligaminuten.

Beim VfB Stuttgart könnte man derweil auf Ao Tanaka (24) umschwenken, mutmaßt der ‚kicker‘. Der japanische Mittelfeldmann (19 Länderspiele) von Zweitligist Fortuna Düsseldorf war zuletzt allerdings auch bei Eintracht Frankfurt und Premier League-Klubs ein Thema.