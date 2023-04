Neuer Stürmer für Brighton

Brighton & Hove Albion steht vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, kommt zur neuen Saison João Pedro vom FC Watford zu den Seagulls. Demnach sind sich alle Parteien einig, über die Ablöse ist noch nichts bekannt. Zeitnah soll Pedros Unterschrift erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch andere „wichtige Vereine aus Europa“ seien am 21-jährigen Brasilianer dran gewesen. Im Januar war Pedro für 11,5 Millionen Euro von Fluminense nach Watford gewechselt. In der laufenden Zweitliga-Saison in England gelangen ihm schon elf Tore und vier Assists in 35 Spielen. Nun geht es eine Spielklasse nach oben.

Lese-Tipp

Bayern-Kandidat Ferguson sagt Topklubs ab