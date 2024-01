Leihe plus Kaufoption: Hat Werder die Mittelfeld-Verstärkung gefunden?

Der SV Werder Bremen macht ernst im Werben um Skelly Alvero. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, haben die Bayern-Bezwinger vom Wochenende ein konkretes Angebot für den Mittelfeld-Riesen von Olympique Lyon vorgelegt. Den Grün-Weißen schwebe eine Leihe bis Saisonende inklusive anschließender Kaufoption vor, so die französische Sportzeitung.

Die Antwort von OL steht zur Stunde noch aus, aber es scheint gut vorstellbar, dass die Franzosen dem Youngster, der erst im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro vom FC Sochaux gekommen war, keine Steine in den Weg legen würden. Denn seitdem Pierre Sage Ende November das Traineramt übernommen hat, bekommt Alvero keinen Fuß mehr an den Boden. Kein einziges Mal schaffte es der 2,02 Meter große Rechtsfuß seitdem in den Spieltagskader.

Potenzial, so viel ist sicher, bringt Alvero jede Menge mit. Und auch über jene körperliche Wucht, die im durchaus spielstarken Werder-Kader fehlt, verfügt der 21-Jährige. Den Bremern könnte zudem entgegenkommen, dass Lyon unbedingt Geld einnehmen muss, um Transfers zu tätigen. Diese sind bitter notwendig, um dem Abstiegsgespenst (aktuell Rang 16) doch noch von der Schippe zu springen.