Gladbach: Hofmann & Sommer bald zurück

Borussia Mönchengladbach dürfte zeitnah wieder auf seine Stammkräfte Jonas Hofmann und Yann Sommer zurückgreifen können. Zu Erstgenanntem wird Trainer Daniel Farke von der ‚Bild‘ zitiert: „Bei den Geschichten (Schultereckgelenkssprengung, Anm. d. Red.) kann es sich schnell vom Schmerzempfinden gut entwickeln, dass man innerhalb von 24 oder 48 Stunden Riesen-Fortschritte macht.“ Hofmann habe „nicht viel verpasst, ist nur ein paar Tage raus, hat nicht viel Substanz verloren“.

Auch Sommer sollte bald wieder auf dem Platz stehen. Farke: „Sein Sprunggelenk ist noch angeschwollen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil das bedeutet, dass die Heilung gut verläuft.“ Bei beiden Akteuren bestünde sogar die „Mini-Hoffnung“, dass es für einen Einsatz am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin reicht. Eine endgültige Entscheidung fällt am Freitag.