Großer Markt für Ex-Bayern-Verteidiger Nianzou

Tanguy Nianzou weckt auch in diesem Sommer wieder Begehrlichkeiten in Fußball-Europa. Nach FT-Informationen zeigen mehrere Vereine aus der englischen Premier League Interesse am Ex-Bayern-Verteidiger. Aber auch in der französischen Heimat hat der 20-Jährige einen Markt und befindet sich im Visier zweier Vereine, die in der Ligue 1-Tabelle aktuell weit oben platziert sind. Die interessierten Klubs haben Kontakt zum Spielermanagement aufgenommen und vorgefühlt.

Einen akuten Wechselwunsch hegt Nianzou allerdings nicht, fühlt sich grundsätzlich wohl bei seinem Arbeitgeber FC Sevilla. Seine Saison gleicht dabei einer Achterbahnfahrt: Phasen als Stammspieler wechseln mit Verletzungspausen und Bankplätzen ab. Vergangenen Sommer war der gebürtige Pariser gegen eine Ablöse, die bis auf 20 Millionen Euro anwachsen kann, vom FC Bayern nach Sevilla gewechselt und unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag.

