Schalke: Zalazar bleibt auch bei Nichtaufstieg

Rodrigo Zalazar soll auch für den Fall, dass der FC Schalke 04 den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst, bei den Königsblauen bleiben. „Rodrigo Zalazar wird auch in der kommenden Saison beim FC Schalke spielen“, wird Sportdirektor Rouven Schröder von den ‚Ruhr Nachrichten‘ zitiert. „Rodri fühlt sich auf Schalke sehr wohl.“

Die Knappen liehen den 22-Jährigen im Sommer zunächst für eine Saison von Eintracht Frankfurt aus, sicherten sich dabei aber eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler. In der vergangenen Saison hatte sich Zalazar beim FC St. Pauli in den Fokus gespielt. Bei S04 konnte sich der Uruguayer ebenfalls auf Anhieb einen Platz in der Stammformation erkämpfen (13 Liga-Einsätze) und erzielte kürzlich gegen den SV Sandhausen (5:2) seinen Premierentreffer.