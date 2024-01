Werder: Werner bringt Borré

Ole Werner setzt beim Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) auf Rafael Borré in der Startformation. Der Angreifer stürmt an der Seite von Marvin Ducksch und Justin Njinmah.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob dies ein Fingerzeig in Richtung Verbleib des kolumbianischen Angreifers ist, wird sich noch zeigen müssen. Zuletzt hieß es, dass sein Wechsel zum brasilianischen Klub SC Internacional unmittelbar bevorsteht.