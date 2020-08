Mbappé fit für die Champions League

Kylian Mbappé steht im heutigen Champions League-Viertelfinalspiel gegen Atalanta Bergamo überraschend im Kader von Paris St. Germain. Der 21-Jährige hatte sich im Pokalfinale Ende Juli gegen St. Etienne nach einem Foul von Loïc Perrin (35) am Knöchel verletzt. Zuletzt war vermutet worden, der Stürmer könne frühestens wieder im Halbfinale der Königsklasse auflaufen.

„Wenn Mbappé am Dienstag ein gutes Training absolviert und nichts Außergewöhnliches passiert, wird er am Mittwoch in der Mannschaft sein“, so Thomas Tuchel auf der gestrigen Pressekonferenz. Zudem betonte der Trainer: „Er ist eine Option, um das Match zu beenden. Es ist für ihn noch nicht möglich, von Beginn an aufzulaufen und 90 Minuten zu spielen.“