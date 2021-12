Rüdiger: Einigung mit Real? | Bayern trifft Berater

Antonio Rüdiger ist eines der heißesten Eisen auf dem aktuellen Transfermarkt. Weil die Vertragsverhandlungen mit dem FC Chelsea stocken, haben sich mehrere Topklubs in den Transferpoker um den deutschen Innenverteidiger eingeschaltet. Der FC Bayern, Real Madrid und Paris St. Germain zählen zu den Bewerbern auf einen ablösefreien Transfer im Sommer.

Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Wie der ‚Independent‘ berichtet, ist Real Madrid der Favorit auf eine Verpflichtung des 28-Jährigen. Rüdigers Berater und Bruder Sahr Senesie habe sich mit den Königlichen vor einigen Wochen getroffen und eine informelle Einigung erzielt – bis dato sei die Übereinkunft allerdings nicht zu Papier gebracht worden.

Auch Bayern noch im Rennen

So hofft auch Bayern weiterhin auf den Zuschlag: Dem Bericht zufolge trafen sich Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters in der vergangenen Woche mit Senesie. In der bayrischen Landeshauptstadt sehe man die Möglichkeit, Real den Transfer noch streitig machen zu können.

Seit der Amtsübernahme von Thomas Tuchel in der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Rüdiger prächtig. Unter dem deutschen Erfolgstrainer mauserte sich der dynamische Rechtsfuß zum Abwehrchef. Rüdiger, so heißt es, ist jedoch unzufrieden mit der bisherigen Offerte, die ihm vorliegt. Nach eigenen Aussagen fühlt sich der Abwehrrecke wohl bei Chelsea. Sollten die Blues ihr Angebot aufbessern, ist ein Verbleib nicht ausgeschlossen.