BVB: Zagadou wochenlang raus

Dan Axel-Zagadou wird Borussia Dortmund mehrere Wochen fehlen. Wie die Schwarz-Gelben offiziell mitteilen, hat sich der Franzose beim 6:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Gegen die Fohlen musste der 22-Jährige in der 42. Spielminute vorzeitig vom Platz. Für Zagadou ist es nach einer Corona-Infektion der nächste Ausfall der Saison.

Zu Beginn der Spielzeit stand der Innenverteidiger nach einer siebenmonatigen Ausfallzeit wegen einer erneuten Knie-Operation noch nicht zur Verfügung. In nur neun Bundesligaspielen konnte Zagadou bisher mitwirken. Entwarnung kann der BVB dagegen bei Giovanni Reyna vermelden. Der 19-Jährige habe sich nicht, wie befürchtet, schwer am Oberschenkel verletzt und kann in zwei Wochen wieder mittrainieren.