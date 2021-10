PSG: Vermittler rechnet mit Icardi-Verbleib

Gabriele Giuffrida rechnet mit einem Verbleib von Mauro Icardi (28) bei Paris St. Germain. Im Rahmen der von der ‚Gazzetta dello Sport‘ mitorganisierten Veranstaltung ‚Festival dello Sport‘ zitiert die italienische Sportzeitung den Spielervermittler wie folgt: „Ich glaube, dass ein Transfer das letzte ist, an das Mauro und Wanda Nara denken. Ich erwarte keinen Wechsel.“

Icardi kam 2019 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest von Inter Mailand zu Paris St. Germain. Giuffrida diente dabei als Mittelsmann. Bei Paris ist Icardi hinter Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi oftmals nur Joker. In dieser Saison kommt der Stürmer in acht Einsätzen auf 389 Spielminuten, in denen er dreimal traf.