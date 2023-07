M‘gladbach: Kehrtwende bei Lainer?

Stefan Lainer steht Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auch in der kommenden Saison zur Verfügung. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 30-jährige Rechtsverteidiger: „Die Situation war in der Tat nicht zufriedenstellend für mich. Jetzt ist die Situation wieder anders. So schnell geht das im Fußball. Wie immer, wenn ein neuer Trainer kommt, sind die Karten neu gemischt. Im Endeffekt muss man sich dem Konkurrenzkampf stellen, dazu bin ich im Grunde bereit. Deswegen freue ich mich, dass es losgeht.“

Zur Erläuterung: Lainer liebäugelte Ende März noch offen mit einem Vereinswechsel, sagte gegenüber der ‚Kronen Zeitung‘ unter anderem: „Sollte sich das nicht ändern (die Spielanteile, Anm. d. Red.), müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, weil ich keiner bin, der sich mit der Ersatzrolle begnügt.“ Der Österreicher ist noch bis 2024 an die Fohlen gebunden. Sollte sich die Situation für Lainer nicht wie gewünscht entwickeln, können die Gladbacher im Winter letztmals eine Ablöse für den Rechtsfuß einstreichen.

