Augenhöhlenbruch: Bochum muss auf Medic verzichten

Der VfL Bochum muss vorerst auf die Dienste von Innenverteidiger Jakov Medic verzichten. Der 26-Jährige hat sich in der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg (0:1) eine kleine Fraktur der Augenhöhle zugezogen.

Eine Operation ist beim 1,93 Meter großen Kroaten nicht notwendig. Medic wechselte im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam zum VfL, spielte davor bereits beim FC St. Pauli in Deutschland. In Bochum gehört Medic zum Stammpersonal. Der Rechtsfuß stand bisher in zehn Liga-Partien auf dem Feld, achtmal lief er über die volle Distanz auf.