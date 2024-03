Werder kämpft um Dinkci

Der SV Werder Bremen möchte sich zeitnah mit der Berateragentur von Offensivmann Eren Dinkci zusammensetzen, um über eine zukünftige Zusammenarbeit zu sprechen. Das berichtet die vereinsnahe ‚DeichStube‘. Aktuell ist der 22-jährige Senkrechtstarter an den 1. FC Heidenheim verliehen. Der bis 2025 datierte Vertrag bei Werder beinhaltet eine fünf Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die der FCH gerne bedienen würde.

Dennoch würden die Grün-Weißen den früheren deutschen U-Nationalspieler in der kommenden Saison wieder gerne in den eigenen Reihen begrüßen. Dinkci fordert, dass er bei einer potenziellen Rückkehr an die Weser mehr Spielzeit erhält. Darüber hinaus sind weitere Bundesligisten an dem schnellsten Spieler der Liga interessiert. Es bahnt sich ein Tauziehen an.