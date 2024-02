Dinkcis Forderung für die Werder-Rückkehr

Im Sommer kehrt Eren Dinkci (22) vom 1. FC Heidenheim zu seinem Stammverein SV Werder Bremen zurück. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ formuliert der gebürtige Bremer eine klare Forderung: „Wenn ich zurückkommen soll, dann würde ich aber schon gerne mehr Spielzeit haben als zuletzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ausleihe nach Heidenheim hat sich für den Angreifer voll ausgezahlt. Dass es nach dem Jahr an der Brenz zurück in Richtung Weser geht, ist klar vereinbart. „Der Plan ist, dass ich im Sommer nach Bremen zurückkehre. Bisher haben wir aber über die Situation nicht geredet“, so Dinkci, der versichert: „Ich bin in Bremen aufgewachsen, diese Liebe zum Verein wird nie verloren gehen.“