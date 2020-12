Nürnberg: Hecking spricht über Wintertransfers

Beim 1. FC Nürnberg will man sich vor Wintertransfers nicht verschließen. „Wenn sich eine passende Möglichkeit ergibt, auch mit Blick auf die neue Saison, werde ich mich natürlich mit dem Trainer darüber unterhalten“, erklärt Sportchef Dieter Hecking gegenüber der ‚Bild‘. Allerdings sei er „bekanntermaßen kein großer Freund von Wintertransfers. Daran hat sich auch hier in Nürnberg nichts geändert.“

Auf der Abgabeseite befinde man sich in einer Einbahnstraße. „Bisher hat sich kein einziger Spieler oder Berater bei mir gemeldet, um über einen möglichen Abschied im Januar zu sprechen. Ich sehe es auf dem jetzigen Transfermarkt eher als schwierig an, noch Spieler abzugeben. Die meisten Vereine wollen in dieser Coronazeit ja eher ihre Kader verschlanken“, erläutert Hecking.