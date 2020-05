Leipzig mischt bei Todibo mit | Barça arbeitet an Tausch

Was macht Jean-Clair Todibo ab Sommer? Für den 20-jährigen Abwehrspieler vom FC Barcelona gibt es eine ganze Reihe an Interessenten. Der FC Everton, der FC Southampton, Paris St. Germain und auch die AS Rom wurden zuletzt genannt. Bayer Leverkusen hat einem Bericht zufolge bereits ein Angebot für den Franzosen hinterlegt.

Nun gesellt sich ein weiterer Bundesligist zu den Interessenten. Laut der ‚Sport‘ ist RB Leipzig in den Todibo-Poker eingestiegen. Sollte Dayot Upamecano die Sachsen bereits in diesem Sommer in Richtung München verlassen, gilt es in der Innenverteidigung nachzubessern. Doch die Leipziger Bemühungen könnten womöglich umsonst sein.

Wird Todibo getauscht?

Beim FC Barcelona scheint man trotz der regen Nachfrage andere Pläne zu verfolgen. Denn wie die ‚Sport‘ ebenfalls berichtet, denkt man bei den Katalanen daran, Todibo in einem Tauschgeschäft mit Juventus Turin zu verrechnen.

Die Blaugrana wollen Miralem Pjanic (30) ins Camp Nou lotsen und im Gegenzug ein bis zwei Spieler ins Piemont schicken – Todibo soll einer der beiden sein. Juve will beim 20-Jährigen Verpasstes nachholen, denn im Januar 2019 stach Barcelona die Alte Dame aus und erhielt für eine Million Euro den Zuschlag für den damaligen Toulouse-Verteidiger.

Pjanic ist sich mit Barcelona angeblich grundsätzlich einig. Dennoch gestalten sich die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs weiterhin schwierig. Mit der vermeintlichen Festlegung auf Todibo ginge Juventus zumindest einen kleinen Schritt auf die Katalanen zu. Sollte man sich zeitnah einigen, schauen die zahlreichen Interessenten wohl in die Röhre.