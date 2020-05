Bayer bietet für Todibo: Geht Schalke leer aus?

Eigentlich hatte sich Schalke 04 wohl ausgemalt, dass aus der kurzfristigen Leihe von Jean-Clair Todibo ein langfristiges Engagement wird. Schließlich sicherten sich die Königsblauen im Winter eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, dank der man das ausgeliehene Innenverteidiger-Talent vom FC Barcelona loseisen könnte.

Die Coronakrise machte den Schalker Plan zunichte. Der finanziell angeschlagene Revierklub kann es sich nicht länger leisten, die Kaufoption zu ziehen. Sportchef Jochen Schneider hat die Hoffnungen auf einen Todibo-Verbleib zwar noch nicht aufgegeben, ein solcher wäre aber wohl nur durch eine erneute Leihe zu realisieren.

Bayer bietet mit

Dass sich Barça darauf einlässt, ist fraglich. Denn wie die ‚Sport‘ berichtet, möchten die Katalanen den 20-Jährigen zu Geld machen. Das ruft mehrere auf den Plan. Dem Bericht zufolge ist unter ihnen auch Bayer Leverkusen. Ein Angebot der Werkself soll bereits in Barcelona eingegangen sein. Dieses lag aber unter den Vorstellungen von Barça.

25 Millionen – also die Höhe der Schalker Kaufoption – möchten die Blaugrana weiterhin für Todibo sehen. Dass Bayer bereit sein wird, eine solche Summe für Todibo auszugeben, ist unwahrscheinlich. Denn die Rheinländer haben nach FT-Informationen derzeit beste Chancen auf die Verpflichtung von Malang Sarr. Der 21-Jährige vom OGC Nizza ist wie Todibo Linksfuß und in der Defensive flexibel einsetzbar. Sein großer Vorteil: Er ist ablösefrei.

Teil des Lautaro-Deals?

Sollte Sarr sich überraschenderweise doch gegen Bayer entscheiden, könnte die Todibo-Personalie in Leverkusen heißer werden. Barça selbst würde aber am liebsten an Inter Mailand verkaufen, das ebenfalls Interesse zeigt. Schließlich ist deren Stürmerstar Lautaro Martínez (22) Wunschkandidat für den katalanischen Transfermarkt. Todibo könnte in ein Angebot für den Argentinier eingebunden werden.

Gut möglich ist aber auch, dass am Ende weder Schalke, Bayer noch Inter das Rennen machen. Die ‚Sport‘ zählt ebenfalls den FC Everton, den FC Southampton und lose auch Paris St. Germain als mögliche Abnehmer für den 20-Jährigen auf. Der italienische ‚Corriere dell Sera‘ bringt zusätzlich die AS Rom ins Spiel. Todibo und Barça scheinen also einige Optionen zu haben. Wohin die Reise geht, ist unklar.