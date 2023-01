Atlético verlängert mit Barrios

Atlético Madrid belohnt Pablo Barrios für dessen gute Entwicklung. Wie die Rojiblancos verkünden, hat der spanische U19-Nationalspieler einen bis 2028 datierten Vertrag unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

Barrios stammt aus der Jugend von Atlético und schaffte in der aktuellen Saison den Sprung zu den Profis. In drei der vergangenen vier La Liga-Spiele stand der 19-jährige Mittelfeldspieler auf dem Platz – zweimal von Beginn an.

