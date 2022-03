Inter weiter an Nandez interessiert

Der Name Nahitan Nández wird bei Inter Mailand offenbar weiterhin hoch gehandelt. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, wollen die Nerazzurri dem Kader im Sommer einen dynamischen Mittelfeldspieler zuführen. Nachdem sich Inter bereits in der Vergangenheit erfolglos um Nández bemühte, spielt der Uruguayer dem Bericht zufolge für den Sommer wieder eine Rolle in den Planungen des Serie A-Klubs.

Im Vertrag des 26-Jährigen ist eine Klausel über 35 Millionen Euro verankert. In der laufenden Saison setzten eine Corona-Erkrankung und Knieprobleme Nández jedoch für weite Teile der Saison außer Gefecht. Dass ein Klub die Kaufoption auslöst, ist laut dem italienischen Portal aber trotz einiger interessierter Klubs unwahrscheinlich. Neben Inter wird auch Juventus Turin, der SSC Neapel, Leeds United und West Ham United Interesse nachgesagt.