Monchi verlässt Sevilla

Der FC Sevilla und Sportdirektor Monchi gehen nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Die Andalusier geben den Abschied des 54-Jährigen offiziell bekannt. Unter Monchi gewann der Klub in diesem Jahr zum siebten Mal den Europa League-Titel. In La Liga landete der Klub am Ende jedoch auf einem enttäuschenden zwölften Platz.

Wie es für Monchi weitergeht, ist noch nicht bekannt. Zuletzt wurde der Kaderplaner mit einem Engagement bei Aston Villa in Verbindung gebracht. Bei den Engländern steht mit Cheftrainer Unai Emery ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Zwischen 2013 und 2016 arbeitete das Duo bereits erfolgreich in Sevilla zusammen und holten drei EL-Titel in Serie.

