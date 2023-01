Enzo-Alternative: Chelsea schaut auf Onana

- Quelle: The Times

Für Amadou Onana könnte der nächste Karrieresprung bevorstehen. Wie die ‚Times‘ berichtet, bekundet der FC Chelsea stärkeres Interesse am Mittelfeldspieler des FC Everton. Der 21-jährige Belgier wird von den Blues als Alternative zu Transferziel Enzo Fernández angesehen. Bei Benfica pocht man nach wie vor auf die 120-Millionen-Ausstiegsklausel des Argentiniers. Everton muss dagegen angesichts des Financial Fairplay Transferüberschüsse erzielen.

Onana war erst im vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro vom OSC Lille nach Liverpool gewechselt. Für die Toffees bestritt der ehemalige HSV-Profi seitdem 20 Partien und verpasste kaum ein Pflichtspiel. An Everton ist Onana vertraglich noch bis 2027 gebunden. Chelsea müsste also wieder einmal tiefer in die Tasche greifen.

