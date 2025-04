Union: Wildert Baumgart zweimal beim Ex-Klub?

Zurück zum Ex? Das könnte bei Union Berlin in diesem Sommer womöglich gleich zweimal der Fall sein. Trainer Steffen Baumgart hat bei seinem alten Arbeitgeber zwei Verstärkungen ausgemacht, deren Verträge nach der Saison enden. Dabei handelt es sich der ‚Bild‘ zufolge um ein Duo vom 1. FC Köln, das Baumgart noch bestens kennt.

Demnach haben die Köpenicker Flügelflitzer Linton Maina im Visier. Der 25-Jährige ist mit zwölf Vorlagen und fünf Treffern in dieser Saison ein wichtiger Offensivfaktor bei den Geißböcken. Da Köln noch nicht sicher mit der Bundesliga planen kann, stocken die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags. An Maina bekunden dem Vernehmen nach auch Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Zweitligakonkurrent Hamburger SV Interesse. Grundsätzlich kann sich der Rechtsfuß aber auch einen Verbleib in Köln vorstellen.

Neues Herzstück fürs Zentrum?

Bei einem anderen Kandidaten, der laut ‚Bild‘ weit oben auf Unions Wunschliste steht, ist der Abschied aus Köln quasi besiegelt: Dejan Ljubicic. Bereits im vergangenen Sommer stand der 27-Jährige kurz vor dem Wechsel nach England zu Leeds United, ein Jahr zuvor wollte der Österreicher unbedingt zum VfL Wolfsburg wechseln. Der in wenigen Wochen auslaufende Vertrag macht nun endgültig den Weg zu einem anderen Klub frei.

Dass Ljubicic beim Tabellenzweiten seinen Status als unumstrittener Leistungsträger zuletzt etwas eingebüßt hat, dürfte die Verantwortlichen in Berlin jedoch nicht beunruhigen. Denn auch Union-Manager Horst Heldt kennt Ljubicic, vor seinem Aus bei den Geißböcken Ende Mai 2021 hatte Heldt die Verpflichtung des damaligen Profis von Rapid Wien eingetütet.