Neuer Trainerjob für Pirlo

Andrea Pirlo setzt seine Trainerkarriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Wie der United FC offiziell vermeldet, unterschreibt der Italiener beim Wüstenklub aus der zweiten Liga.

In seiner bisherigen Trainerkarriere coachte der 46-Jährige die U23 und die Profis von Juventus Turin, den türkischen Klub Fatih Karagümrük und zuletzt Sampdoria Genua. Der United FC wurde erst 2022 gegründet und stieg in seiner ersten Saison aus der dritten in die zweite Liga der VAE auf. Die vergangene Saison beendete der Klub auf dem vierten Platz. Für den Weltmeister von 2006 ist es die erste Trainerstation außerhalb Europas.