Im Medizincheck: Schalke angelt sich Vindheim

Schalke 04 scheint den Wintertransfermarkt einzuläuten. Nach Informationen der norwegischen Tageszeitung ‚Bergensavisen‘ befindet sich Andreas Vindheim bereits zum Medizincheck in Gelsenkirchen. Damit dürfte – sofern alles glatt geht – die Unterschrift nur noch eine Frage von Stunden sein.

Mit Vindheim bessern die Königsblauen auf der Position des Rechtsverteidigers nach. Der 26-Jährige, der vom tschechischen Traditionsklub Sparta Prag zum Revierklub wechselt, kann sowohl den klassischen Part in einer Viererkette spielen als auch den Schienenspieler etwas weiter vorne geben.

In der laufenden Spielzeit war Vindheim bei Sparta nur noch Ergänzungsspieler, ist daher trotz Vertrags bis 2024 in diesem Januar verfügbar. Auf Schalke könnte er den Platz von Mehmet Aydin (19) übernehmen, der Interesse im Ausland weckt und Geld in die Klubkasse spülen könnte.