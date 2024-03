Undav bekräftigt Wunsch nach VfB-Verbleib

Deniz Undav hat bekräftigt, dass er über die aktuelle Saison beim VfB Stuttgart bleiben möchte. „Je schneller das geht, desto glücklicher wäre ich, aber es ist ein langsamer Prozess. Ich kann das nicht allein entscheiden, denn es gibt auch andere Parteien, mit denen man sprechen muss“, so der Neu-Nationalspieler nach dem gestrigen 2:0-Sieg gegen Frankreich vor Medienvertretern.

Der 27-Jährige ist zurzeit von Brighton & Hove Albion an den VfB verliehen. Die Schwaben verfügen über eine Kaufoption, wollen deren Höhe aber in Nachverhandlungen noch nach unten korrigieren. „Mal schauen, was passiert“, erklärte Undav, „ich versuche mir keinen Druck zu machen und bin entspannt. Wenn es schnell geht, geht es schnell und wenn es länger dauert, dann ist das eben so. Man kann nur hoffen, dass es so klappt, wie man will.“