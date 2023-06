Transferduell zwischen Hertha & Darmstadt

Hertha BSC und Darmstadt 98 könnten sich auf dem Transfermarkt in die Quere kommen. Wie das bosnische Onlineportal ‚reprezentacija.ba‘ berichtet, interessieren sich sowohl die Alte Dame als auch die Lilien für Smail Prevljak, einen Stürmer der KAS Eupen. Finanziell könne das Angebot der Darmstädter jedoch nicht mit dem der Berliner mithalten.

Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob sich der Bundesliga-Aufsteiger aus dem Rennen um den Nationalspieler aus Bosnien verabschieden muss. Konkurrenz im Werben um den Torjäger drohe den deutschen Klubs vom RSC Anderlecht. Für Eupen war Prevljak in der abgeschlossenen Saison in 30 Einsätzen an neun Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, drei Vorlagen). Der Vertrag des 24-fachen Nationalspielers in Belgien läuft Ende des Monats aus.

