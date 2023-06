Benfica vor Kökcü-Transfer

Benfica Lissabon steht kurz davor, das Rennen um Feyenoord Rotterdams Starspieler Orkun Kökcü zu gewinnen. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist sich der 22-jährige Mittelfeldspieler mündlich mit Benfica über einen Wechsel einig. In den kommenden Stunden sollen direkte Verhandlungen zwischen beiden Klubs stattfinden, um den Deal abzuschließen. Beim niederländischen Meister steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Benfica wäre die Verpflichtung von Kökcü ein großer Erfolg, der türkische Nationalspieler steht auch bei einem halben Dutzend Premier League-Klubs auf der Wunschliste. Bei Feyenoord reifte der gebürtige Niederländer in den zurückliegenden Jahren zu einer zentralen Figur im Klub. Seit dieser Saison führt der 22-Jährige das Team von Trainer Arne Slot als Kapitän aufs Feld. In 46 Pflichtspielen war der Achter an 17 Treffern direkt beteiligt und wurde zum Spieler des Jahres der Eredivisie gekürt.

Lese-Tipp

Bayern ist schuld: Verpasst der BVB Wunschspieler Álvarez?