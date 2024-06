Real: Transfer-Wende bei Nacho?

Al Qadsiah steht offenbar vor der Verpflichtung von Real Madrids Nacho Fernández. Wie ‚Relevo‘ berichtet, befindet sich der Aufsteiger in die Saudi Pro League in der letzten Phase der Verhandlungen mit dem 34-Jährigen. Ein Twist im Poker um den spanischen Routinier, denn vor kurzem wurde noch berichtet, Al Ittihad sei einer Verpflichtung von Nacho am nächsten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Ittihad ist Teil des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) und damit neben eigenen finanziellen Mitteln auch auf Gelder angewiesen, die die Regierung für die Verpflichtung internationaler Stars zur Verfügung stellt. Derzeit kann der Verein, bei dem auch Karim Benzema unter Vertrag steht, nicht abschätzen, wie viel Geld für internationale Transfers zur Verfügung stehen wird. Al Qadsiah ist der Nutznießer der Situation, und alles deutet darauf hin, dass man sich einen der besten Innenverteidiger der spanischen Liga sichern wird.