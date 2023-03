Gladbach winken 15 Millionen

Für Jordan Beyer (22) zahlt sich seine Leihe nach England voll aus – und womöglich auch für Borussia Mönchengladbach. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, beträgt die mit dem FC Burnley ausgehandelte Kaufoption satte 15 Millionen Euro.

Die Klausel gilt für den Aufstiegsfall. Entsprechend groß ist also die Chance, dass Stammspieler Beyer (24 Einsätze) bei den Clarets bleibt. Denn die zweitklassige Championship führt Burnley souverän an, liegt 19 Punkte vor dem drittplatzierten FC Middlesbrough.

„Geht nicht nur darum, was wir wollen“

Was im Sommer passiert, lasse er auf sich „zukommen“, sagte Beyer zuletzt. „Natürlich wäre die Premier League reizvoll, es ist eine tolle Liga mit einem extrem hohen Niveau. Ich habe aber auch einen Verein in Gladbach, der mir viel bedeutet“, so der Innenverteidiger.

Bei den Fohlen würde man sich „freuen, wenn er zurückkommt“, betonte Sportdirektor Roland Virkus in der ‚Rheinischen Post‘, ist sich aber bewusst: „Es geht […] nicht immer nur darum, was wir wollen.“ Das Heft des Handels hat in der Tat der FC Burnley in der Hand. Den Gladbachern winkt dafür ein 15 Millionen Euro schweres Trostpflaster.