Mega-Klausel für Depay

Der FC Barcelona will sich gegen einen baldigen Abschied von Memphis Depay rüsten. Wie die ‚as‘ vermeldet, wurde in den Vertrag des Niederländers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro implementiert. Vor einer Woche verkündete Barça die ablösefreie Verpflichtung des 27-Jährigen.

Eine Rolle spielen könnte die Klausel allerdings nur im kommenden Sommer. Denn auf Wunsch von Depay unterschrieb dieser nur einen Zweijahresvertrag im Camp Nou. 2023 ist der Angreifer nach aktuellem Stand also schon wieder ablösefrei zu haben.