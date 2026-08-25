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BVB befördert Schaffran

von Martin Schmitz - Quelle: bvb.de
1 min.
Signal Iduna Park @Maxppp

Borussia Dortmund befördert Paul Schaffran zum neuen Direktor Nachwuchsleistungszentrum. Das geben die Schwarz-Gelben offiziell bekannt. Aktuell ist der 39-Jährige der Leiter des NLZ, ab September steigt er in seine neue Position auf.

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„Paul Schaffran hat sich als wichtige Führungskraft in unserem NLZ etabliert und in den vergangenen Monaten wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft unseres NLZ federführend vorangetrieben. Unser Ziel bei Borussia Dortmund ist es, uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln und noch weiter zu verbessern. Mit Paul in seiner neuen Funktion als Direktor sehen wir unser NLZ dafür bestmöglich aufgestellt“, lässt sich Sportgeschäftsführer Lars Ricken zitieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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