Asllani vor Inter-Abschied

Kristjan Asllani (24) wird Inter Mailand wohl in Kürze verlassen. Wie der italienische ‚Sky‘-Journalist Luca Bendoni berichtet, haben die Verhandlungen über eine Leihe zu Al Jazira das fortgeschrittene Stadium erreicht.

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Der Klub aus Abu Dhabi soll sich dabei eine Kaufoption sichern, die durch eine gewissen Anzahl an Pflichtspielen zu einer Kaufpflicht wird. Das Gesamtpaket für den albanischen Sechser soll sich auf 6,5 Millionen Euro belaufen.